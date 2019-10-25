Беглов: В Петербурге не хватает 36 тысяч мест в детсадах

В Петербурге не хватает 36 тысяч мест в детских садах, 27 тысяч мест в школах. А дефицит поликлиник составляет 10 тысяч посещений в смену. Об этом 25 октября сообщил в ходе совещания с вице-премьером РФ Виталием Мутко губернатор Александр Беглов.

Как отметил глава города, при помощи федерального центра в городе в этом году всего будут введены 44 детсада, 11 школ, 7 медицинских учреждений и 16 офисов врачей общей практики.

Между тем, учитывая, что в Петербурге до 2025 года действуют разрешения на строительство более 25 млн кв.м жилья, бюджету города требуются 309 млрд рублей только на социальную инфраструктуру и почти столько же на инженерную, пояснил Беглов.



