В Петербурге создадут фонд помощи дольщикам. Без него федеральный центр не может помочь с достройкой

Вице-премьер Виталий Мутко напомнил Петербургу о необходимости создать фонд, чтобы федеральный центр смог оказать содействие пострадавшим дольщикам. Об этом он заявил на совещании в Смольном 25 октября.

Строительный вице-премьер подчеркнул, что, если город хочет получить от Москвы средства на достройку проблемных объектов и компенсационные меры на тот случай, если завершение какого-либо проекта будет признано нецелесообразным, необходимо создать специальный фонд.

До конца года, сообщил губернатор Александр Беглов, планируется ввести в эксплуатацию 11 проблемных объектов. "На следующий год у нас остается порядка 11 объектов. Мы понимаем, как решать эту проблему. Виталий Леонтьевич (Мутко) рекомендовал нам создать соответствующий фонд. Мы его создадим в ближайшее время, чтобы федеральный центр тоже мог оказать содействие", – сообщил губернатор.



