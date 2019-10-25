Задержанного в Пулково американца могут обменять на попавшую в тюрьму США россиянку. Для этого силовики провели хитроумную операцию

Гражданин США Алет Тэрада был схвачен в петербургском аэропорту после аннулирования его паспорта на родине. После возвращения американца в США в Россию сможет вернуться его экс-супруга россиянка Оксана Вовк, которая уже почти год находится в американской тюрьме. Такую операцию провернули Интерпол Петербурга и американские коллеги при отсутствии договора о выдаче между двумя странами.

«Задержание американца Алета Тэрады стало началом оперативной комбинации по вызволению из тюрьмы США петербурженки Оксаны Вовк. Юридическая лазейка нашлась в паспорте иностранца и адекватности сотрудников АНБ», – сообщает 25 октября издание 47news.

В Америке бывший муж россиянки подозревается в перевозке и сбыте наркотиков в крупном размере. Оксана Вовк в американской тюрьме находится по тому же обвинению, что и Тэрада.

Следователи из АНБ хотели получить своего гражданина, однако договора о выдаче у России и США нет. Лазейка нашлась в возможности аннулировать паспорт Тэрады, который является уроженцем Лаоса. После этого он попал под действие выдворения, а не выдачи.





В середине октября Невский районный суд постановил, что Тэрада должен покинуть РФ из-за просроченных документов. До 1 ноября он должен был сам уехать в любую страну. Он выбрал Лаос, а не США, где он может сесть в тюрьму на 40 лет. Однако долгому путешествию в Юго-Восточную Азию было не суждено состояться, так как его задержали в Пулково.

Теперь его ждет центр временного содержания иностранных граждан, а затем возможное выдворение в США.