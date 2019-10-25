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25.10.2019 14:33
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Проекты Группы «Эталон» стали победителями премии European Property Awards

Проекты Группы «Эталон» стали победителями премии European Property Awards

ГК «Эталон»

Жилые комплексы BOTANICA и «Серебряный фонтан» от Группы «Эталон» стали победителями European Property Awards – престижной профессиональной награды в сфере недвижимости в Европе. Лауреатов объявили 24 октября на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Лондоне.

ЖК BOTANICA, который Группа «Эталон» возводит в Санкт-Петербурге в 200 метрах от Ботанического сада, вошел в число лучших проектов в номинации Residential Development for St. Petersburg, Russia («Жилищное строительство в Санкт-Петербурге»). Жилой комплекс «Серебряный фонтан», строящийся в Алексеевском районе Москвы, назван лауреатом номинации Residential Renovation/Redevelopment for Moscow, Russia («Жилая недвижимость – проекты реновации/редевелопмента в Москве»). Жюри, в состав которого вошли около 80 ведущих международных экспертов в области недвижимости, оценивали жилые комплексы по целому ряду параметров: качество проектирования и строительства, архитектурные решения, энергоэффективность, инновации и маркетинг. Признание профессионального сообщества и международные награды еще раз подтвердили высокий уровень проектов Группы «Эталон».

ГК «Эталон»
ГК «Эталон»

European Property Awards является европейским этапом авторитетной международной премии International Property Awards, награды которой вручаются уже 26 лет и охватывают более 45 различных категорий недвижимости.

Жилой комплекс BOTANICA – это два современных дома на 356 квартир, с паркингом на 363 автомобиля и встроенными коммерческими помещениями. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные четырехкомнатные квартиры. Предусмотрены квартиры с теплыми лоджиями, а на верхних этажах – с террасами. Жилой комплекс BOTANICA сертифицирован по профессиональному российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

ЖК «Серебряный фонтан» – проект масштабного редевелопмента промышленной территории. Комплекс находится на одной территории с архитектурным ансамблем и парком XIX века. Современные дома бизнес-класса возводятся на участке площадью 7,7 га в 5 минутах пешком от метро «Алексеевская». В составе ЖК – четыре жилых корпуса с квартирами и апартаментами, бизнес-центр, детский сад на 150 мест, отапливаемый паркинг на 2100 машиномест.

Архитектура ЖК «Серебряный фонтан» разработана бюро SPEECH Сергея Чобана. Объект является обладателем платинового сертификата энергоэффективности, водоэффективности и экологичности GREEN ZOOM. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на IV квартал 2019 года. Завершение реализации всего проекта запланировано на IV квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/botanica/

ЖК «Серебряный фонтан» – застройщик АО "Серебряный фонтан", проектная декларация на сайте http://ser-fontan.ru/

 

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