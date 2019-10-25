Проекты Группы «Эталон» стали победителями премии European Property Awards

ГК «Эталон»

Жилые комплексы BOTANICA и «Серебряный фонтан» от Группы «Эталон» стали победителями European Property Awards – престижной профессиональной награды в сфере недвижимости в Европе. Лауреатов объявили 24 октября на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Лондоне.

ЖК BOTANICA, который Группа «Эталон» возводит в Санкт-Петербурге в 200 метрах от Ботанического сада, вошел в число лучших проектов в номинации Residential Development for St. Petersburg, Russia («Жилищное строительство в Санкт-Петербурге»). Жилой комплекс «Серебряный фонтан», строящийся в Алексеевском районе Москвы, назван лауреатом номинации Residential Renovation/Redevelopment for Moscow, Russia («Жилая недвижимость – проекты реновации/редевелопмента в Москве»). Жюри, в состав которого вошли около 80 ведущих международных экспертов в области недвижимости, оценивали жилые комплексы по целому ряду параметров: качество проектирования и строительства, архитектурные решения, энергоэффективность, инновации и маркетинг. Признание профессионального сообщества и международные награды еще раз подтвердили высокий уровень проектов Группы «Эталон».

ГК «Эталон»

European Property Awards является европейским этапом авторитетной международной премии International Property Awards, награды которой вручаются уже 26 лет и охватывают более 45 различных категорий недвижимости.

Жилой комплекс BOTANICA – это два современных дома на 356 квартир, с паркингом на 363 автомобиля и встроенными коммерческими помещениями. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные четырехкомнатные квартиры. Предусмотрены квартиры с теплыми лоджиями, а на верхних этажах – с террасами. Жилой комплекс BOTANICA сертифицирован по профессиональному российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

ЖК «Серебряный фонтан» – проект масштабного редевелопмента промышленной территории. Комплекс находится на одной территории с архитектурным ансамблем и парком XIX века. Современные дома бизнес-класса возводятся на участке площадью 7,7 га в 5 минутах пешком от метро «Алексеевская». В составе ЖК – четыре жилых корпуса с квартирами и апартаментами, бизнес-центр, детский сад на 150 мест, отапливаемый паркинг на 2100 машиномест.

Архитектура ЖК «Серебряный фонтан» разработана бюро SPEECH Сергея Чобана. Объект является обладателем платинового сертификата энергоэффективности, водоэффективности и экологичности GREEN ZOOM. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на IV квартал 2019 года. Завершение реализации всего проекта запланировано на IV квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/botanica/

ЖК «Серебряный фонтан» – застройщик АО "Серебряный фонтан", проектная декларация на сайте http://ser-fontan.ru/