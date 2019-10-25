«Не суйтесь сюда». Массовые аварии закупорили два перекрестка в Петербурге

Сразу в двух районах Петербурга днем 25 октября собрали пробки массовые ДТП. Водителям рекомендуют «не соваться» и объезжать.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», массовый замес серьезно затруднил движение на перекрестке Шпалерной улицы с проспектом Чернышевского. По разным данным, участниками ДТП стали от четырех до пяти машин: сообщается о двух «Шкодах», двух «Фольксвагенах» и «Шевроле». Впрочем, в эту кучу могли случайно посчитать «такси, которое приехало за пассажирами».

«Пробка жуть со всех сторон, не суйтесь сюда», – пишет очевидец Влад. «Сейчас вроде трое осталось. Но проезд всё равно затруднен», – добавляет Инна. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотные заторы собрались на Шпалерной со стороны Потемкинской улицы и на Чернышевского в сторону набережной.





Еще одна массовая авария произошла на пересечении улиц Сикейроса и Есенина. Подробности очевидец не уточняет.

По данным «Яндекс.Пробок», улица Есенина стоит от перекрестка с Северным проспектом, где тоже стоит отметка о ДТП, причем на три ряда.