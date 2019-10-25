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Город
25.10.2019 14:38
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Вокруг СКК началась установка забора. Потенциальный концессионер говорит, что это требуется для изыскательских работ

Защитники здания опасаются, что комплекс начнут разбирать, не дожидаясь завершения конкурса.

Вокруг СКК началась установка забора. Потенциальный концессионер говорит, что это требуется для изыскательских работ

фото: Дмитрий Соколов

Информация о том, что на место привезли составляющие ограждения и начинают их собирать, появилась в нескольких группах в соцсетях. «Под покровом ночи начался захват СКК, – написал на своей странице лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански. – Рабочие устанавливают строительный забор».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что ордер ГАТИ на установку забора получило ООО «СКА Арена», принадлежащее  Игорю Забирану. «В настоящее время ООО «СКА Арена» за свой счет проводит инженерно-геодезические изыскания территории, на которой находится СКК «Петербургский», и прилегающей к ней территории, – сообщили в компании. – Целью выполнения работ является получение информации о характеристиках территории СКК для последующего принятия ООО «СКА Арена» решения об участии либо отказе от участия в конкурсе на реконструкцию СКК. Такие же работы может проводить любой другой потенциальный участник конкурса – наличия каких-либо прав на СКК либо на земельные участки для этого не требуется».

Вокруг СКК началась установка забора. Потенциальный концессионер говорит, что это требуется для изыскательских работ

Накануне вице-губернатор Эдуард Батанов рассказал «Фонтанке», что еще до подведения итогов конкурса на реконструкцию СКК на объекте требуется провести ряд подготовительных работ: в частности, обследовать крышу и вывезти все оборудование. В то же время петербургское отделение ВООПиК заявило, что обнаружило акт приемки построенного СКК от 29 декабря 1979 года. По закону, в реестр объектов культурного наследия могут быть включены выявленные объекты, со времени возникновения которых прошло не менее сорока лет. Это значит, что в декабре 2019 года снимаются ограничения для комплекса, которые мешают сейчас внести его в реестр.


В начале октября Смольный объявил конкурс на выбор концессионера для реконструкции СКК. Согласно конкурсной документации, в обновленном комплексе должно быть две хоккейные арены, одна – на 20 тысяч зрителей, другая (малая) — на 300. Инвестору разрешено менять этажность, объем и высоту здания. Концессия заключается на 55 лет. Инвестору предстоит за три года провести реконструкцию арены и благоустройство прилегающей территории. После этого все доходы не только от обновленной арены, но и от общественного пространства вокруг достаются концессионеру. Исключение – городские мероприятия, но по умолчанию проводить их Петербург сможет только с 1 мая по 30 августа.

Смольный утверждает, что бюджетное участие в проекте ограничится капитальным грантом – не более 10 млрд рублей. Как минимум половину этой суммы правительство попробует запросить в рамках федерального софинансирования.

 

Справка:

Строительство спорткомплекса начали в 1970 году, проект завершили в конце 1979 года, а в мае 1980-го СКК, которому присвоили имя В.И. Ленина, торжественно открыли. При строительстве использовали технологическое решение, за которое научно-техническое сообщество Франции позднее включило комплекс в список величайших инженерных достижений XX века. Здание держится на 56 несущих колоннах, которые оснащены кольцами. На них фактически просто висит стальное мембранное покрытие кровли. Авторы конструкции - представители ЛенЗНИИЭПА во главе с архитекторами Н. Барановым, И. Чайко и главным специалистом по конструкциям О.А. Курбатовым. В 1984 году «Зенит», обыграв в финале харьковского «Металлиста» со счетом 4:1, впервые завоевал титул чемпиона СССР по футболу.

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