"Мы не должны быть пылесосом". Петербург и федеральный центр разошлись во мнении, сколько городу нужно жилья

Петербургу и федеральному центру предстоит найти компромисс по объемам жилого строительства до 2024 года. На совещании 25 октября в администрации Петербурга вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о договоренности участников встречи сбалансировать спрос и предложение. В долгосрочном прогнозе Петербурга запланирован ввод 18,8 млн кв. м жилья, в рамках федерального проекта "Жилье" от города ждут 25,7 млн "квадратов".

В рамках согласованной с Минстроем в феврале 2019 года корректировки, в городе до 2024 года должно появиться 25,7 кв. м жилья. В этом случае бюджету Петербурга потребуются дополнительные 188 млрд рублей на обеспечение объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой. В случае если стороны согласуют компромиссный вариант на уровне 21,9 млн "квадратов", потребуется 137 млрд рублей.

Губернатор Александр Беглов пояснил, что у Петербурга нет потребности в таких строительных объемах. "Мы не должны быть пылесосом, который собирает со всей страны жителей, а в первую очередь должны обеспечивать комфортные условия для местных жителей", – пояснил он.



