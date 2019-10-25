Петербург на выходных поштормит. Западный ветер может нагнать волну

Предштормовой ветер прогнозируют синоптики на предстоящую субботу, 26 октября. Он не будет располагать к прогулкам на природе, хотя температуру обещают вполне комфортную.

Оперативное предупреждение на завтра днем, 25 октября, рассылает ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западный гидрометцентр. По прогнозу синоптиков, местами в городе на Неве будет дуть ветер порывами до 20 м/с. По шкале Бофорта это очень крепкий ветер. Добавим, что дуть будет с запада, а это всегда чревато подъемом уровня воды в водоемах Северной столицы.

Сильные порывы ветра стоят в прогнозе и на воскресенье, 7 октября.

При этом в городе будет вполне тепло — 7–9 градусов выше ноля.





А вот на будущей неделе, напомним, синоптики обещали похолодание — со снегом и минусовыми отметками на термометре.