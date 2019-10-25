Георгий Полтавченко заявил, что ОСК переедет в Петербург к середине 2020 года

Председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко рассказал «Фонтанке», когда корпорация переедет из Москвы в Петербург.



«Идёт оформление документов (на здание), думаю, что в середине следующего года», – сказал он корреспонденту 25 октября.







Ранее президент ОСК Алексей Рахманов говорил, что первой переедет группа специалистов, которая занимается военным кораблестроением, после этого приедут айтишники, затем специалисты по управлению производственной системой и все те, кто должен находиться как можно ближе к производственной части, включая самого Рахманова – его офис будет в Петербурге.



