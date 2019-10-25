Георгий Полтавченко заявил, что ОСК переедет в Петербург к середине 2020 года
Председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко рассказал «Фонтанке», когда корпорация переедет из Москвы в Петербург.
«Идёт оформление документов (на здание), думаю, что в середине следующего года», – сказал он корреспонденту 25 октября.
Ранее президент ОСК Алексей Рахманов говорил, что первой переедет группа специалистов, которая занимается военным кораблестроением, после этого приедут айтишники, затем специалисты по управлению производственной системой и все те, кто должен находиться как можно ближе к производственной части, включая самого Рахманова – его офис будет в Петербурге.
Справка:
ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, учрежденная президентом в марте 2007 года. 100 % акций АО находится в федеральной собственности. Корпорация — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани, трудится около 95 тысяч человек.