Ключевая ставка банка России резко снижена — до 6,5%

Центробанк РФ в пятницу, 25 октября, снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 6,5%. Ниже она была только до присоединения Крыма.

Сегодняшнее снижение ставки, от которой зависит расчет процентов по кредитам и вкладам в российских банках, не стало сюрпризом для специалистов — глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина уже говорила, что так и произойдет.

Предыдущий уровень ключевой ставки – в 7% – продержался полтора месяца, и монетарные власти не раз говорили, что намерены энергично его снижать.





Ставки еще ниже, 5,5%, в недавней истории были в период расцвета экономики в 2013 году. Однако период низких кредитов закончился у нас 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Путина использовать российские войска в Крыму. Спустя два дня ЦБ поднял ставку сперва до 7%, в августе — до 8%. В декабре размер ставки стал двузначным, а рекорд был зафиксирован 16 декабря — 17%.

О том, как и на что повлияет снижение ключевой ставки для читателей «Фонтанки», читайте в нашем материале.