Авиакомпания Norwegian опровергла информацию о покупке российских Sukhoi Superjet
Директор по стратегическому развитию норвежского лоукостера заявил, что информация о приобретении 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 не соответствует действительности.
«Мы категорически опровергаем это [покупку Sukhoi Superjet 100]», – цитирует 25 октября заявление Торе Остби издание Finansavisen.
В пресс-службе компании подтвердили, что вели переговоры с российской стороной, однако никаких соглашений подписано не было.
Российские СМИ со ссылкой на свои источники утверждают обратное. Якобы Norwegian согласился пополнить свой флот 40 Sukhoi Superjet в обмен на открытие транссибирского маршрута.
Справка:
Иностранные владельцы лайнеров ранее отказались от их эксплуатации. В феврале 2019 года ирландский CityJet сообщил, что российские самолёты не используются с января. Последний зарубежный эксплуатант Sukhoi SuperJet 100, мексиканская Interjet, планирует заменить их на Airbus, сообщалось в начале октября. Причины связаны с плохим сервисным обслуживанием и задержками в поставках запчастей.
Использование Sukhoi SuperJet 100 постоянно сопровождается сообщениями о ЧП. Только летом эти лайнеры трижды ломались в России. В июле лайнер из Китая аварийно сел во Владивостоке, когда у него растрескалось лобовое стекло. Через несколько дней SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за проблем с двигателем. В начале августа Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации салона.