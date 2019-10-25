Авиакомпания Norwegian опровергла информацию о покупке российских Sukhoi Superjet

Директор по стратегическому развитию норвежского лоукостера заявил, что информация о приобретении 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 не соответствует действительности.

«Мы категорически опровергаем это [покупку Sukhoi Superjet 100]», – цитирует 25 октября заявление Торе Остби издание Finansavisen.

В пресс-службе компании подтвердили, что вели переговоры с российской стороной, однако никаких соглашений подписано не было.

Российские СМИ со ссылкой на свои источники утверждают обратное. Якобы Norwegian согласился пополнить свой флот 40 Sukhoi Superjet в обмен на открытие транссибирского маршрута.



