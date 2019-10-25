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Происшествия
25.10.2019 13:30
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Полиция ищет пассажира, сломавшего подъёмник для инвалидов на станции «Невский проспект». Для метро вредитель не чужой

Подъёмная платформа для транспортировки инвалидов пострадала от внимания одного из пассажиров петербургского метро. Мужчина в армейской кепке сломал проводной пульт, через который управляют конструкцией.

Как сообщает полицейский главк 25 октября, накануне злоумышленник вывел из строя транспортёр для людей с ограниченными возможностями, который установлен на выходе со станции «Невский проспект» на Михайловскую улицу. Поломку при обходе незадолго до шести вечера заметил старший службы контроля метрополитена. Предполагаемым вредителем считают пассажира в синей куртке и кепке, напоминающей армейскую фуражку.

В пресс-службе предприятия заверили, что на работу метро его выходка не повлияла, но затруднились уточнить, каким образом мужчина не разошёлся с подъёмником. Сама тележка осталась цела, но сломанный пульт лишает её дееспособности. На «Невском проспекте» такая конструкция представлена в нескольких экземплярах.

Ущерб пока не подсчитан – для этого созовут комиссию. В метро говорят, что значительным он не будет. Автономные платформы для инвалидов БК 320 предлагают примерно за полмиллиона, закупочную стоимость в метрополитене не уточнили.

По информации «Фонтанки», активный пассажир спустился под землю, расплатившись картой на имя 45-летнего петербуржца. До начала нулевых он служил в милиции на метрополитене, после нашёл себя в охране. В прошлом несколько раз попадался на мелком хулиганстве.


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