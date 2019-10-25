Происшествия
Полиция ищет пассажира, сломавшего подъёмник для инвалидов на станции «Невский проспект». Для метро вредитель не чужой
Подъёмная платформа для транспортировки инвалидов пострадала от внимания одного из пассажиров петербургского метро. Мужчина в армейской кепке сломал проводной пульт, через который управляют конструкцией.
Как сообщает полицейский главк 25 октября, накануне злоумышленник вывел из строя транспортёр для людей с ограниченными возможностями, который установлен на выходе со станции «Невский проспект» на Михайловскую улицу. Поломку при обходе незадолго до шести вечера заметил старший службы контроля метрополитена. Предполагаемым вредителем считают пассажира в синей куртке и кепке, напоминающей армейскую фуражку.
В пресс-службе предприятия заверили, что на работу метро его выходка не повлияла, но затруднились уточнить, каким образом мужчина не разошёлся с подъёмником. Сама тележка осталась цела, но сломанный пульт лишает её дееспособности. На «Невском проспекте» такая конструкция представлена в нескольких экземплярах.
Ущерб пока не подсчитан – для этого созовут комиссию. В метро говорят, что значительным он не будет. Автономные платформы для инвалидов БК 320 предлагают примерно за полмиллиона, закупочную стоимость в метрополитене не уточнили.
По информации «Фонтанки», активный пассажир спустился под землю, расплатившись картой на имя 45-летнего петербуржца. До начала нулевых он служил в милиции на метрополитене, после нашёл себя в охране. В прошлом несколько раз попадался на мелком хулиганстве.