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Город
25.10.2019 14:12
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Грибница на колёсах. В петербургском автобусе выросли вешенки

Любителям тихой охоты, как выяснилось, не обязательно выезжать в поисках добычи за пределы Петербурга. Пока заядлые собиратели прочёсывают областные леса, грибы прорастают в городском автобусе. 

Фото: читатель "Фонтанки" Олег

Фотографию «урожайного» маршрута 25 октября прислал в редакцию читатель «Фонтанки». По его словам, снимок сделан утром в автобусе №74, курсирующем от Малой Балканской улицы до площади Пролетарской Диктатуры. Климат в салоне благоприятствовал настолько, что на скромной питательной среде под стальным уголком выросли пять грибов. 

В Ботаническом институте имени Комарова Российской академии наук подсказали, что это, вероятнее всего, вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus). Вешенка считается паразитирующей культурой, среди её разновидностей есть как съедобные экземпляры, так и те, которые пробовать не рекомендуется.


«Случаи её роста в нетипичных местах неоднократно фиксировались. Для этого требуются подходящие влажность и субстрат, ДВП вполне подойдёт», – оценили специалисты. 

В ГУП «Пассажиравтотрансе» оценили урожай, хотя красота композиции зародила некоторые сомнения. «Мы, конечно, проверим в ближайшее время. И на камнях растут деревья», – заключили в пресс-службе.

 

 

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