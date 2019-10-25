Бывшего руководителя спасательного отряда «Экстремум», которого искали всем миром трое суток, нашли

Отбой поискам сотрудники самого спасательного отряда дали в своих социальных сетях около часа дня 25 октября. Коллегу искали трое суток.

Сергея Солопата нашли в районе станции Мшинская в Лужском районе области. «Госпитализируем», – коротко сообщили информацию о его состоянии в спасотряде. В разговоре с «Фонтанкой» лишь отметили, что его посадили в машину, все остальные обстоятельства будут сами уточнять.

Бывший руководитель спасательного отряда «Экстремум» 49-летний Сергей Солопат пропал с радаров родных и друзей 22 октября. Утром он вышел из дома, доехал до станции метро «Ленинский проспект», а затем зашел в здание билетных касс на железнодорожной платформе «Ленинский проспект». Дальнейший его путь не прослеживался.

В поисках Солопата принимали участие крупнейшие добровольные объединения Петербурга и Ленобласти.





В отряде «Фонтанке» рассказали, что Солопат был командиром до 2016 года и считается одним из опытнейших спасателей города, особенно по поискам в лесу. В свободное от поисков время он работал в сфере IT-технологий.