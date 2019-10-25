Следователи готовы рассказать о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии. Неисправности выявлены в конструкции лайнера

Агентство Reuters узнало о содержании окончательного отчета о катастрофе самолета Lion Air 29 октября 2018 года, в результате которой погибли 189 человек.

«Регуляторы Индонезии подвергли критике конструкцию системы, известной как MCAS, которая автоматически управляла носом самолета, что заставляло пилотов фактически бороться за контроль [над Boeing 737 MAX]», – сообщает https://www.reuters.com/article/us-indonesia-crash/indonesia-report-on-737-max-crash-faults-boeing-design-says-lion-air-made-mistakes-idUSKBN1X401G?il=0 25 октября Reuters.

Следователи пришли к выводу, что авиаконструкторы не учитывали вероятность потери контроля над самолетом при работе системы MCAS. Недостатки также были выявлены при ручном управлении лайнером.





При этом индонезийский следователь по вопросам авиации Нуркахьо Утомо подчеркнул, что к крушению самолета привела «сложная цепь событий». Например, было выявлено, что авиаперевозчик Lion Air, скорее всего, должен был прекратить эксплуатацию самолета из-за неисправностей датчика, однако это сделано не было. Кроме того, в октябрьских журналах технического обслуживания авиакомпании не хватает 31 страницы.

Окончательный отчет о трагедии в Индонезии будет опубликован 29 октября.

Систему MCAS также винят в крушении Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте этого года.