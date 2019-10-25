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Происшествия
25.10.2019 13:17
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Следователи готовы рассказать о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии. Неисправности выявлены в конструкции лайнера

 

Агентство Reuters узнало о содержании окончательного отчета о катастрофе самолета Lion Air 29 октября 2018 года, в результате которой погибли 189 человек.

«Регуляторы Индонезии подвергли критике конструкцию системы, известной как MCAS, которая автоматически управляла носом самолета, что заставляло пилотов фактически бороться за контроль [над Boeing 737 MAX]», – сообщает https://www.reuters.com/article/us-indonesia-crash/indonesia-report-on-737-max-crash-faults-boeing-design-says-lion-air-made-mistakes-idUSKBN1X401G?il=0 25 октября Reuters.

Следователи пришли к выводу, что авиаконструкторы не учитывали вероятность потери контроля над самолетом при работе системы MCAS. Недостатки также были выявлены при ручном управлении лайнером.


При этом индонезийский следователь по вопросам авиации Нуркахьо Утомо подчеркнул, что к крушению самолета привела «сложная цепь событий». Например, было выявлено, что авиаперевозчик Lion Air, скорее всего, должен был прекратить эксплуатацию самолета из-за неисправностей датчика, однако это сделано не было. Кроме того, в октябрьских журналах технического обслуживания авиакомпании не хватает 31 страницы.

Окончательный отчет о трагедии в Индонезии будет опубликован 29 октября.

Систему MCAS также винят в крушении Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте этого года.

Справка:

В октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения Boeing 737 MAX погибли 189 человек. Еще один самолет этой модели разбился в Эфиопии, в марте 2019 года. Жертвами второй катастрофы стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.

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