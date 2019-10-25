Каршеринговая KIA приехала в самосвал на Мебельной: крышу легковушки сложило до передних сидений

Серьезная авария с каршеринговой легковушкой и грузовиком произошла утром 25 октября в Приморском районе Петербурга. Однако страшной она оказалась только на вид.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Мебельной улице, перед пересечением с Яхтенной улицей, каршеринговая KIA Soul от Pool:start врезалась сзади в самосвал. Повреждения у легковушки серьезные: передняя часть разбита, а крыша сложилась аж до спинок передних сидений.





Однако, по словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, а водитель KIA от госпитализации отказался. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что участник аварии у дома 13 по Яхтенной улице от госпитализации отказался, и других пострадавших нет.