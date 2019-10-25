Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +9
$ 64.00р
71.12р
18:37 25.10.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
25.10.2019 18:00
Печать

Культура жить на «Царскосельских холмах»

Культурным и творческим человеком можно быть независимо от места проживания. Но если жить в городе с богатой историей и развитой культурной средой, возможностей воспитывать детей и развивать свой личный потенциал становится больше.

Культура жить на «Царскосельских холмах»

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Царское Село, Детское Село, город Пушкин, Императорский дом Романовых превратил летнюю резиденцию в окрестностях Петербурга в уникальный город, где архитектура впечатляет своим величием. Со временем эта территория стала клондайком литературных и музыкальных деятелей. Здесь жили, учились и отдыхали Лермонтов, Карамзин, Чайковский, Ахматова, Гумилев. Конечно же, это место тесно связано и с именем Пушкина. Сейчас этот район развивается, сохраняя культурное наследие своих великих предков. Современные малоэтажные жилые комплексы на подъезде в Пушкин, которые возводит застройщик «Терминал-Ресурс», получили название «Образцовые кварталы» – в память об «образцовых деревнях» Екатерины II. Преемственность исторических традиций отражает и название нового микрорайона – «На Царскосельских холмах».

Особая атмосфера

Пушкин с окрестностями – это не только район проживания, это неповторимый стиль жизни. При концентрации большого количества исторических и культурных объектов здесь невысокая плотность населения, и потому сложилась особая социальная среда. В распоряжении пушкинцев – центры творчества и спортивные комплексы, музеи и библиотеки. Далеко не у всех горожан в непосредственно близости от места проживания находятся знаменитые на весь мир шедевры дворцово-паркового искусства, как у пушкинцев. Жители «Образцовых кварталов» на «Царскосельских холмах» могут добраться до парков за 10 минут.

Развитие по всем направлениям

В сентябре по соседству с ЖК «Образцовый квартал 4» открылся Домик Культуры. «Домик» – потому что рассчитан на посетителей с самого юного возраста, «культуры» – потому что нацелен на всестороннее развитие личности, культурных навыков, творческих способностей как детей, так и взрослых.

– В переводе с латинского слово «культура» означает «улучшение, образование, развитие». В Домике Культуры мы будем, в первую очередь, заниматься развитием детей, их способностей и навыков, – говорит Дмитрий Солонский, один из основателей развивающего клуба. – Мы хотим, чтобы в нашем районе подрастало творческое и разносторонне развитое поколение. Созданы два отделения для детей разных возрастов. В первом применяются развивающие методики, во втором – сценические виды искусств. Участники второго отделения смогут участвовать в городских, российских и международных конкурсах и фестивалях. Кто знает, может именно Пушкинский район подарит миру новую знаменитость?

В Домике Культуры можно отпраздновать день рождения ребёнка по специально разработанному сценарию. Здесь проводятся спортивные, танцевальные занятия, разыгрываются театральные постановки. Первые спектакли для самых маленьких прошли с полным аншлагом. Со временем планируется привлечь в театральный кружок и взрослых. Кстати, про родителей здесь тоже не забыли: у них есть возможность заниматься своим хобби одновременно с ребенком в другом зале – например, фитнесом или творчеством. 

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Источник вдохновения

Не секрет, что личность в значительной мере создает окружение. Место, в котором мы живём, наша семья, друзья и коллеги оказывают  влияние на образ жизни, способности и ценности человека. Большинство жителей Пушкина чувствует магию этого места. Именно ради неповторимой пушкинской атмосферы переезжают сюда петербуржцы. Многие находят свой дом в «Образцовых кварталах». Эти малоэтажные жилые комплексы построены по кирпично-монолитной технологии с применением сертифицированных европейских материалов и оборудования. В них установлена автономная система отопления, бесшумные швейцарские лифты, выполнено панорамное остекление. Свободные планировки вкупе с высокими потолками, просторными балконами, оригинальными архитектурными элементами, такими, как эркер и «французский балкон», предоставляют новосёлам возможности для креативных дизайн-проектов.

Развивающий центр «Домик культуры» находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Переведенская, 8, строение 1.  


Отдел продаж готовых и строящихся квартир в ЖК «Образцовые кварталы»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», тел. +7 (812) 719 19 19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      25.10.2019 17:39

      Первый кабельный. История завода «Севкабель»

      Благодаря ему в Зимнем дворце появился телеграф, на Невском проспекте — электрические фонари, а на берегу Финского залива, уже через столетие с лишним, — креативное пространство.
      25.10.2019 17:34

      Как в Петербурге создают и производят моторы для современных самолетов и вертолетов

      Если «вместо сердца пламенный мотор» — это про вертолеты и самолеты, которые оснащены двигателями, разработанными и собранными на АО «ОДК-Климов». 20 октября предприятие отметило 105-летие со дня основания, что не мешает ему оставаться современным
      фото предоставлено Группой RBI
      25.10.2019 15:06

      «Северный город» подарил 400 кустарников Петербургу и 100 дубов – национальному парку «Угра»

      «Преобразовывать среду, чтобы мир стал гармоничнее и люди счастливее». Компания, которая берет на себя такую миссию, не может не заботиться об экологии окружающего мира. В октябре компания «Северный город» (входит в Группу RBI) организовала посадку 100 молодых дубов в национальном парке «Угра». Не забыли и про родной Петербург: здесь провели серию субботников с высадкой зеленых насаждений.
      ГК «Эталон»
      25.10.2019 14:33

      Проекты Группы «Эталон» стали победителями премии European Property Awards

      Жилые комплексы BOTANICA и «Серебряный фонтан» от Группы «Эталон» стали победителями European Property Awards - престижной профессиональной награды в сфере недвижимости в Европе. Лауреатов объявили 24 октября на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Лондоне.
      Setl City
      25.10.2019 12:33

      Setl Group высадит липы и сирень в ЖК «Чистое небо»

      Новые деревья и кустарники, сверх предусмотренных проектом благоустройства, появятся во дворах 5-й очереди ЖК «Чистое небо» и вдоль недавно построенного участка Комендантского проспекта.
      Glorax Development
      25.10.2019 12:12

      Завершены монолитные работы во втором детском саду «Английской мили»

      На площадке строительства 3 очереди жилого комплекса «Английская миля», который на Петергофском шоссе реализует компания Glorax Development, завершены работы по возведению монолитного каркаса детского сада. Сейчас специалисты приступили к устройству крылец дошкольного учреждения.
      «Аквилон Инвест»
      25.10.2019 11:36

      «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию ЖК «СолнцеPark» в Пушкинском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «СолнцеPark», расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Передача квартир дольщикам начнется в IV квартале 2019 года.
      Setl City
      25.10.2019 11:08

      Setl Group построил детский сад с бассейном в Приморском районе

      В жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе холдинг Setl Group сдал третий детский сад. Для малышей подготовлен бассейн с «теплыми» полами, классы для развивающих занятий и комфортные игровые площадки во дворе. Садик расположен по адресу Комендантский пр., 64, к. 2 – в него смогут ходить 220 детей.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      24.10.2019 18:00

      ЖК «Образцовые кварталы» идут навстречу

      Специалисты отдела продаж малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» провели консультации для клиентов банка-партнёра. Акция прошла в новом отделении АО «Газпромбанк» в Московском районе.
      «Петербургская Недвижимость»
      24.10.2019 17:38

      В «Петербургской Недвижимости» новая рассрочка на квартиры на Выборгской набережной

      Покупателям квартир в ЖК бизнес-класса «Притяжение на Выборгской» теперь доступна особенно удобная рассрочка. Первый взнос — 20%, остаток — равными платежами через 1 и 2 года после покупки*.
      Компания "ПСК"
      24.10.2019 16:03

      Еще один банк аккредитовал ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК»

      Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский» возле Невского проспекта, получил аккредитацию Сбербанка — крупного банка с государственным участием.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      24.10.2019 12:03

      Вторая очередь ЖК «Город мастеров» введена в эксплуатацию

      ООО «Норд Вэй», входящее в объединение «Строительный трест» подучило разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», расположенного в Калининграде, в пос. Большое Исаково, в 20 минутах от центра города.