Культура жить на «Царскосельских холмах»

Культурным и творческим человеком можно быть независимо от места проживания. Но если жить в городе с богатой историей и развитой культурной средой, возможностей воспитывать детей и развивать свой личный потенциал становится больше.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Царское Село, Детское Село, город Пушкин, Императорский дом Романовых превратил летнюю резиденцию в окрестностях Петербурга в уникальный город, где архитектура впечатляет своим величием. Со временем эта территория стала клондайком литературных и музыкальных деятелей. Здесь жили, учились и отдыхали Лермонтов, Карамзин, Чайковский, Ахматова, Гумилев. Конечно же, это место тесно связано и с именем Пушкина. Сейчас этот район развивается, сохраняя культурное наследие своих великих предков. Современные малоэтажные жилые комплексы на подъезде в Пушкин, которые возводит застройщик «Терминал-Ресурс», получили название «Образцовые кварталы» – в память об «образцовых деревнях» Екатерины II. Преемственность исторических традиций отражает и название нового микрорайона – «На Царскосельских холмах».

Особая атмосфера

Пушкин с окрестностями – это не только район проживания, это неповторимый стиль жизни. При концентрации большого количества исторических и культурных объектов здесь невысокая плотность населения, и потому сложилась особая социальная среда. В распоряжении пушкинцев – центры творчества и спортивные комплексы, музеи и библиотеки. Далеко не у всех горожан в непосредственно близости от места проживания находятся знаменитые на весь мир шедевры дворцово-паркового искусства, как у пушкинцев. Жители «Образцовых кварталов» на «Царскосельских холмах» могут добраться до парков за 10 минут.

Развитие по всем направлениям

В сентябре по соседству с ЖК «Образцовый квартал 4» открылся Домик Культуры. «Домик» – потому что рассчитан на посетителей с самого юного возраста, «культуры» – потому что нацелен на всестороннее развитие личности, культурных навыков, творческих способностей как детей, так и взрослых.

– В переводе с латинского слово «культура» означает «улучшение, образование, развитие». В Домике Культуры мы будем, в первую очередь, заниматься развитием детей, их способностей и навыков, – говорит Дмитрий Солонский, один из основателей развивающего клуба. – Мы хотим, чтобы в нашем районе подрастало творческое и разносторонне развитое поколение. Созданы два отделения для детей разных возрастов. В первом применяются развивающие методики, во втором – сценические виды искусств. Участники второго отделения смогут участвовать в городских, российских и международных конкурсах и фестивалях. Кто знает, может именно Пушкинский район подарит миру новую знаменитость?

В Домике Культуры можно отпраздновать день рождения ребёнка по специально разработанному сценарию. Здесь проводятся спортивные, танцевальные занятия, разыгрываются театральные постановки. Первые спектакли для самых маленьких прошли с полным аншлагом. Со временем планируется привлечь в театральный кружок и взрослых. Кстати, про родителей здесь тоже не забыли: у них есть возможность заниматься своим хобби одновременно с ребенком в другом зале – например, фитнесом или творчеством.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Источник вдохновения

Не секрет, что личность в значительной мере создает окружение. Место, в котором мы живём, наша семья, друзья и коллеги оказывают влияние на образ жизни, способности и ценности человека. Большинство жителей Пушкина чувствует магию этого места. Именно ради неповторимой пушкинской атмосферы переезжают сюда петербуржцы. Многие находят свой дом в «Образцовых кварталах». Эти малоэтажные жилые комплексы построены по кирпично-монолитной технологии с применением сертифицированных европейских материалов и оборудования. В них установлена автономная система отопления, бесшумные швейцарские лифты, выполнено панорамное остекление. Свободные планировки вкупе с высокими потолками, просторными балконами, оригинальными архитектурными элементами, такими, как эркер и «французский балкон», предоставляют новосёлам возможности для креативных дизайн-проектов.

Развивающий центр «Домик культуры» находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Переведенская, 8, строение 1.





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