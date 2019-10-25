Штатный киллер Маковоза подал на условно-досрочное освобождение. Он сидит за убийство Ромы-Маршала

Осужденный на 17 лет петербуржец Юрий Суднев просит об условно-досрочном освобождении. Он работал на героя «Бандитского Петербурга» Олега Маковоза и расстреливал предпринимателя Рустама Равилова по прозвищу Рома-Маршал.

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, Суднев подал очередное ходатайство об УДО, отсидев почти весь срок по приговору Санкт-Петербургского городского суда.

Бывший сотрудник спецназа, участник чеченской кампании, снайпер Юрий Суднев получил 17 лет строгого режима за покушение на Маковоза и убийство директора компании «Татинвестнефтегазстрой» Рустама Равилова. Вечером 9 июля он расстрелял предпринимателя из автомата АК-74, произведя по автомашине не менее 12 прицельных одиночных выстрелов, убив не только Равилова, но и его охранника Василия Кочкина.

Юрию Судневу 39 лет. В 2005-м он получил срок за покушение на Маковоза, совершенное за несколько месяцев до убийства Равилова. За Рому-Маршала его приговорили в 2009 году.

Олег Маковоз тоже отбывает наказание и претендует на УДО. Рассмотрение его ходатайства состоится в середине ноября 2019 года. Дело Суднева пока не назначено к рассмотрению.



