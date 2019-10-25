В Петербурге спустили на воду новейший патрульный корабль для Арктики

Универсальный патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» спущен на воду на Адмиралтейских верфях 25 октября. В церемонии приняли участие начальник технического управления ВМФ Игорь Зварич и генеральный директор верфей Александр Бузаков. От ОСК присутствовал председатель совета директоров Георгий Полтавченко. Крестной корабля стала племянница Ивана Папанина – Валентина Романенко. Заказ на строительство был сделан в 2016 году, всего Адмиралтейские верфи передадут министерству обороны два таких корабля.

Как передает наш корреспондент с места, бутылка шампанского, которой «крестили» корабль, не разбилась с первого раза. Толпа охнула.

Корабль спроектирован ЦМКБ «Алмаз» и объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола. Как писала «Фонтанка», он предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов. На нем установлено вооружение, позволяющее наносить артиллерийские удары по морским, береговым и воздушным целям. Есть возможность постоянного базирования вертолёта.

Корабль способен преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Водоизмещение корабля – 9 тысяч тонн, полная скорость хода – около 18 узлов. Автономность – около 70 суток. Арктическая категория Arc7.



