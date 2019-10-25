Это не сказка. Ленинградский зоопарк поменяет василисков и веслоногов Фэи на героя «Книги джунглей»

27 животных из Ленинградского зоопарка отправились в Польшу. К концу осени по обмену в Петербурге ждут «принца» в панцире.

О том, что зоопарк направил коллегам по обмену 27 животных 25 октября сообщило управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Ведомство уверило, что все животные, которые направляются в рамках программы обмена во Вроцлавский зоопарк из Ленинградского, успешно прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково.

«По программе обмена животными во Вроцлавский зоопарк отправятся 10 веслоногов Фэи,2 шлемоносных василиска и 5 зайцев-беляков», – уточнили в Россельхознадзоре.





Отметим, что большинство пассажиров заграничной поездки — хладнокровные. Так, веслоног Фэи – вид веслоногих лягушек из Юго-Восточной Азии, названный так в честь итальянского натуралиста XIX века. А шлемоносные василиски — ящерицы, которые обитают в Центральной и Южной Америке, прекрасно плавают, а благодаря особенностям строения тела способны пробежать несколько метров по поверхности воды. А вот зайцы-беляки встречаются повсеместно на севере Евразии, однако в Европе их ареал ограничен Альпами и Британскими островами.

В зоопарке «Фонтанке» рассказали, что в рамках обмена животными, который ведется с коллегами из разных стран, из Польши к нам приедет трёхпоясный броненосец. В дикой природе этот вид встречается только Южной Америке. Более известны в России, благодаря сказкам автора Маугли Редьярда Киплинга, его собраться по виду — броненосцы щетинистые. Представитель этого вида в Ленинградском зоопарке есть.

Животное прибудет к нам к концу осени. А вот когда его можно будет увидеть, пока не понятно. После приезда из Польши броненосца поместят в карантин. Возможно, он закончится к новому году.