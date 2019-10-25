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Общество
25.10.2019 12:46
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В Германии уничтожат колбасу-убийцу. Она погубила троих

320 тонн колбасы и другую продукцию уничтожат на немецкой фабрике Wilke. По предварительной информации, небезопасные изделия стали причиной гибели троих человек в округе Валдек-Франкенберг федеральной земли Гессен.

Как сообщает 25 октября РИА Новости, три человека погибли и 37 пострадали после того, как полакомились колбасой Wilke. Мясная продукция оказалась заражена листериями. Было возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности против руководства компании. Завод остановил свою деятельность, за этим последовало объявление о банкротстве производителя. 

На утилизацию колбасы-убийцы потратят 100 тысяч веро, процесс займет две неделели. Помогать вызвались два десятка сотрудников фирмы. 

«Все упакованные товары будут сожжены, а те, что без упаковки, будут переданы для уничтожения в специальные учреждения по утилизации продуктов животного происхождения», – заявила агентству представитель округа, которая отвечает за соблюдение санитарно-ветеринарных норм в регионе.


Листерии вызывают инфекционное заболевание листериоз, смертельно опасное для человека. Инфекция способна долгое время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.

В середине сентября в Петербурге нашли куриные полуфабрикаты с листерией.

 

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