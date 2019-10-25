На Украине выпустили новую и самую дорогую банкноту. Её украшает портрет академика Петербургской академии наук

Национальный банк Украины 25 октября ввел в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

Отмечается, что с пятницы, 25 октября 2019 года, новые банкноты стали обязательными для принятия в качестве платежного средства. Это самый большой номинал банкнот, которые существуют в стране.

На лицевой стороне один из основателей и первый президент академии наук Украины Владимир Вернадский. На другой стороне купюры – изображение Президиума Национальной академии наук Украины.

Владимир Иванович Вернадский (28 февраля (12 марта) 1863, Санкт-Петербург, Российская империя — 6 января 1945, Москва, СССР) — российски учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века — первой половины XX века. Академик Петербургской академии наук (1908) (в дальнейшем переименована в Российскую академию наук (1917), АН СССР (1925)); один из основателей и первый президент Украинской академии наук (1918—1921). Создатель научных школ и науки биогеохимии.



