Проглотивший ребёнка люк на Космонавтов обезврежен. Ответственный за него не найден

Поглощающий детей люк в Московском районе Петербурга обезврежен. Пасть ему захлопнули сотрудники управляющей компании, однако признавать опасный объект своим они не торопятся. Отнекиваются и в Водоканале, и в районной администрации. На поиски владельца отправились следователи.

Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале 25 октября, два дня назад поступила заявка по поводу люка у 42-го дома по проспекту Космонавтов, крышка которого не совпадает по размерам с диаметром колодца. Выехавшая на место бригада обнаружила, что на люке уже работает управляющая организация, как оно и должно быть: данный колодец является дренажным и не находится на балансе ГУП.

Территорию с ненадёжным люком обслуживает ООО «Гарант», прокомментировали в пресс-службе администрации Московского района. Однако генеральный директор «Гаранта» Роман Кузнецов эту информацию не подтвердил.





«Мы подняли кадастровый план и схему наших коммуникаций. Наши все люки внутри двора находятся. По кадастру этот газон относится к муниципалам», — отметил он.

По словам Кузнецова, в «Гаранте» узнали о провалившемся ребёнке также в среду, 23 октября. Сотрудники зафиксировали на фото треснувшее основание люка. Очевидцы поделились сведениями о проезжавшем недавно по этому пути тракторе. Компания за свой счёт провела ремонтные работы. «Решили не дожидаться, пока туда ещё кто-то провалится», — сказал Кузнецов.

автор фото: Роман Кузнецов, директор ООО "Гарант", именно эта компания чинила люк

К поиску владельцев колодца вслед за прокуратурой присоединился и Следственный комитет Петербурга.

Видео спасения ребёнка из люка на проспекте Космонавтов стало активно распространяться в сети 24 октября. Кадры публиковались в пабликах Набережных Челнов, однако петербуржцы узнали в типичном российском пейзаже родной город. Участники происшествия пока не найдены, как не установлена и точная его дата. Мать пострадавшего ребенка, похоже, в полицию не обращалась.

Накануне Петербург отвоевал авторство ещё одного спорного видео с ребёнком. Кадры прогулки матери с сыном на поводке сначала «присвоила» себе Казань, но позже местом действия оказался проспект Металлистов в Северной столице.



