Setl Group высадит липы и сирень в ЖК «Чистое небо»

Setl City

Новые деревья и кустарники, сверх предусмотренных проектом благоустройства, появятся во дворах 5-й очереди ЖК «Чистое небо» и вдоль недавно построенного участка Комендантского проспекта.

Setl Group высадит здесь 160 лип и 50 кустов сирени. Посадочные работы уже начались и должны завершиться в текущем году, если сохранится благоприятная погода.

Помимо сиреней и лип, дворы пятой очереди и территорию по обеим сторонам от Комендантского пр., от Плесецкой ул. и до реки Каменки, украсят спирея и кизильник. Как отмечают ландшафтные дизайнеры, эти растения хорошо подходят для городских условий: к примеру, листья сирени активно поглощают углекислый газ, а значит, очищают воздух от вредных примесей.

Высадка растений – не первая акция по озеленению жилого комплекса «Чистое небо» в этом году. Так, 1 июня рядом с домами на Арцеуловской аллее 23 к. 1 и 23 к. 2 состоялся добрососедский субботник. Жители, сотрудники холдинга Setl Group и управляющей компании вместе убрали территорию и высадили деревья и кустарники разных пород: 30 остролистных кленов и 30 сосен высотой 3 метра, голубую ель и больше 120 кустов колючего боярышника. Гарантийный уход за растениями в течение последующих 2 лет обеспечит профессиональная ландшафтная компания.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»