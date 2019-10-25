После дня дорожных трагедий Петербург «отдохнул»: серьезных аварий за четверг было меньше вдвое

За четверг, 24 октября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области зафиксировали 419 ДТП. Минувший день и по количеству происшествий оказался легче среды, и тем более по тяжести последствий. В двух регионах – всего 17 пострадавших и ни одного погибшего. Днем ранее в Петербурге погибли четверо, чего не было уже несколько месяцев.

Как сообщает 25 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за четверг произошло 364 дорожные аварии, но пострадавшие были только в 11 случаях. Травмы получили 13 человек, среди них один ребенок. Из серьезных происшествий можно отметить наезд на пешехода на улице Савушкина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В том же Приморском районе, у пересечения улицы Оптиков с Планерной улицей, с дороги улетел минивэн Volkswagen Caravelle. Машина перескочила через поребрик и встала на газоне.





Как сообщает «Дорожный инспектор», водитель автомобиля заявил, что двигался по Оптиков, наехал на люк, его крышка перевернулась, и машину подбросило. В группе отмечают, что пролетел он в таком случае порядка 16 метров. При этом, судя по кадрам с места ДТП, там ведутся дорожные работы и снят асфальт.

В Ленобласти за 24 октября сотрудники ГИБДД зафиксировали 55 ДТП. Пострадавшие были в четырех авариях. Травмы получили трое взрослых и один ребенок.