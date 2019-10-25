Завершены монолитные работы во втором детском саду «Английской мили»

На площадке строительства 3 очереди жилого комплекса «Английская миля», который на Петергофском шоссе реализует компания Glorax Development, завершены работы по возведению монолитного каркаса детского сада. Сейчас специалисты приступили к устройству крылец дошкольного учреждения.

Двухэтажное здание детского сада, рассчитанного на 95 детей, находится в закрытом дворе дома. Дошкольное учреждение будет иметь собственный бассейн, универсальный зал для музыкальных и спортивных занятий, помещения для развивающих кружков и секций, кабинет психолога/логопеда, методический кабинет. Сад рассчитан на пять групп детей.

Жилой комплекс комфорт-класса «Английская миля» расположен в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь проекта составляет порядка 220 000 кв. м. Его реализация осуществляется поэтапно. Первая и вторая очереди уже сданы в эксплуатацию и заселены, третья очередь находится в активной стадии строительства. Среди преимуществ комплекса: уникальная архитектура, благоустроенный внутренний двор, благоприятная экология, собственная коммерческая и социальная инфраструктура, близость парков и Финского залива. В рамках проекта «Английская миля» планируется построить два детских сада и школу на 550 мест. Первое дошкольное учреждение сдано в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Справка о компании Glorax Development

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents