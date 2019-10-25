Норвегия покупает 40 самолётов Sukhoi Superjet 100. Ранее от российской техники отказались несколько иностранных компаний

Меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) заключён норвежским лоукостером Norwegian Air Shuttle с «Гражданскими самолетами Сухого», сообщает в пятницу, 25 октября, РБК.

Первые десять SSJ-100 будут сделаны для аргентинской «дочки» скандинавской компании, следующие тридцать для самих норвежцев. Издание уточняет, что Norwegian Air Shuttle входит в тройку европейских лоукостеров, а сделка позволит норвежцам летать по транссибирскому маршруту – из Европы в Азию (Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Филиппины). Пролёт через Россию позволяет экономить на парном рейсе около четырех-пяти часов, или 80 000 долларов США. Norwegian Air уже несколько лет добивается разрешения на полеты по транссибирскому маршруту.

По оценкам экспертов, сумма сделки – около 2 млрд долларов США, так как средняя стоимость одного Sukhoi Superjet в 2018 году составляла 50,5 млн долларов. Официального подтверждения по договорённостям пока нет ни от норвежских бизнесменов, ни от российских авиастроителей. Эксперты РБК указывают на риски для норвежцев из-за санкций США, наложенных на ПАО «Компания «Сухой».

За 10 лет поставок было продано около 150 самолётов SSJ100. Треть из них используется «Аэрофлотом». Одна из машин разбилась в мае 2019 года в Шереметьево. В России Superjet 100 также используется «Газпром авиа», «Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Азимут» и «РусДжет».





Иностранные владельцы лайнеров ранее отказались от их эксплуатации. В феврале 2019 года ирландский CityJet сообщил, что российские самолёты не используются с января. Последний зарубежный эксплуатант Sukhoi SuperJet 100, мексиканская Interjet, планирует заменить их на Airbus, сообщалось в начале октября. Причины связаны с плохим сервисным обслуживанием и задержками в поставках запчастей.

Генеральный директор Ростеха (контролирует Объединённую авиастроительную корпорацию. – Прим. ред.) Сергей Чемезов заявил о возможном переименовании российского самолета. В интервью РБК глава госкорпорации признавал наличие у SSJ проблем, связанных с сервисом.

«У Superjet есть, конечно, «детские болезни», они отрабатываются и со временем пройдут. Но для уверенной работы нужен спрос», — заявил Чемезов в сентябре.







Использование Sukhoi SuperJet 100 постоянно сопровождается сообщениями о ЧП. Только летом эти лайнеры трижды ломались в России. В июле лайнер из Китая аварийно сел во Владивостоке, когда у него растрескалось лобовое стекло. Через несколько дней SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за проблем с двигателем. В начале августа Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации салона.