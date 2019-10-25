Лучше поздно, чем никогда. Коллектор НСВ рассказал, как сотрудник похитил базу клиентов крупнейшего банка и извинился

«Национальная служба взысканий» (НСВ) подтвердила факт хищения клиентских данных "одного из партнёров" коллекторского агентства, описав некоторые детали этого преступления. Информация об этом размещена 25 октября на его сайте.

«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что «никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента».

«Мы уже сотрудничаем со следствием, а также проводим собственное внутреннее расследование. ООО "НСВ" усилит меры безопасности и проведет полный аудит процессов и мер по защите данных. Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам НСВ не обнаружено. В отношении сотрудника компания предпримет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства», — добавили в компании.





"Данный факт является чрезвычайным происшествием для компании впервые за 15 лет ее деятельности на рынке. ООО "НСВ" приносит извинения партнеру и его клиентам в связи со сложившейся ситуацией", – добавлено в сообщении.

Извинения, пусть и запоздалые, вряд ли помогут коллекторам. Обиженный партнёр – как сообщалось, это Сбербанк России – уже заявил о том, что прекращает сотрудничество с НСВ.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Она заявила, что, по предварительным данным, мужчина является сотрудником НСВ и был замечен в Сети под ником Антон 2131.