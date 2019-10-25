Белоруссия закупает казахскую нефть. Теперь Лукашенко думает, как её переправить по российским трубопроводам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исполнил свое обещание соотечественникам – диверсифицировать закупки нефти. Но пока не знает, как её туда доставить, проблема оказалась нерешенной. Это стало понятным в ходе пресс-конференции, которую провел Лукашенко по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает Белта, по итогам встречи, в ходе которой было подписано соглашение о поставках нефти из Казахстана в Белоруссию, Лукашенко сообщил о том, что Беларусь и Казахстан проконсультируются с Россией о поставках нефти через ее территорию.

"Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся", – сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Казахстан сегодня в Нур-Султане договорились о поставке нефти и приступают к коммерческим переговорам. "Нам удалось согласовать на ведомственном уровне текст межправсоглашения. Сейчас оно будет проходить внутригосударственное согласование, но мы уже договорились, что, не ожидая его подписания, приступаем непосредственно к коммерческим переговорам с участием субъектов хозяйствования", – рассказал в кулуарах переговоров председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.





"Надеемся, что в ближайшее время найдем взаимоприемлемые формы сотрудничества уже в виде конкретных контрактов и реализуем планы по переработке нефти из Казахстана на наших нефтеперерабатывающих заводах", – добавил председатель "Белнефтехима.

Напомним, ранее Белоруссия получала нефть только из РФ, часть её перерабатывала, часть шла транзитом в страны Европы. Но после изменения налогового обложения "нефтянки" в РФ, а позже инцидента с загрязнением нефтепровода "Дружба" Лукашенко заявил о том, что его страна будет искать возможности импортировать нефть из других стран.