«Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию ЖК «СолнцеPark» в Пушкинском районе

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «СолнцеPark», расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Передача квартир дольщикам начнется в IV квартале 2019 года.

«СолнцеPark» – малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из двух пятиэтажных корпусов. Комплекс включает в себя 377 квартир общей площадью 24 тыс. кв. метров. В нем запроектированы как компактные студии, так и 4-комнатные квартиры, а также квартиры с мансардами и потолками высотой до 3,8 метров. В настоящее время в продаже остались последние лоты, реализовано 96% ассортимента. Все квартиры передаются с отделкой «whitebox», которая упростит новосёлам процесс ремонта.

«Мы начнем передачу ключей дольщикам ЖК «СолнцеPark» уже в этом году, в строгом соответствии с заявленными сроками, – рассказывает директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Виталий Коробов. – В этом проекте нам удалось воплотить европейские тренды градостроения и наши стандарты качества «Аквилон Инвест». Мы учли множество деталей, необходимых для комфортной жизни современных горожан. Надеемся, наши клиенты здесь будут жить счастливо!»

К моменту ввода в эксплуатацию на территории ЖК «СолнцеPark» полностью выполнено благоустройство: оборудованы детские развивающие площадки, спортивная зона, беседка с прудом, установлен арт-объект в виде солнечных часов, организована площадка для выгула собак. В рамках проекта озеленения на территории ЖК «СолнцеPark» высажено около 400 деревьев и кустарников: сербская ель, остролистный клён, черешчатый дуб, рябина, берёза, сирень и другие. Выполнены композиции из цветущих кустарников и разбито более 20 цветников.

Жилой комплекс «СолнцеPark» построен по технологии из кирпича «Тёплая керамика» с толщиной наружных стен до 640 мм, которая увеличивает энергоэффективность зданий и позволяет жителям оптимизировать объемы потребления тепла, снизить коммунальные платежи. Планировки квартир, общедомовые пространства, а также вся территория жилого комплекса спроектирована с учетом стандарта качества «Разумные метры».

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/sunpark/solntsepark-1-ochered/