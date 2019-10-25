Татарстан уступил Петербургу мать-героиню. Прокуратура изучает спасение ребёнка из люка на Космонавтов

Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку после публикаций в СМИ о свалившемся в люк малыше.

кадр из видео

Ненадёжную крышку ищут на проспекте Космонавтов, 42.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за эксплуатацию люка», – сообщили в ведомстве 25 октября.

Прокурорские работники подключились к просмотру видео, которое со вчерашнего дня изучают их коллеги из Набережных Челнов. Ролик, на котором ребёнок лет трёх на вид встаёт на люк и проваливается под землю так, что крышка захлопывается над его головой, начал набирать популярность с публикации в местных пабликах. Пользователи оценили реакцию матери, которая «как фантик» отбросила крышку, но Набережные Челны не признали.

Панорамы подтверждают, что местность на видео больше всего напоминает двор рядом с домом 42 по проспекту Космонавтов. На кадрах этого года люк открыт. Как уточнили «Фонтанке» в Водоканале, 23 октября дежурные получали заявку по этому адресу – крышка дренажного колодца не соответствовала размеру. Люк принадлежит управляющей организации, но после шумихи сотрудники Водоканала направились на Космонавтов с повторной инспекцией и открытым видео.





Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

Петербург и Татарстан накануне поборолись не только за мать-героиню, но и за право быть родиной «мальчика в ошейнике». Видеозапись его «выгула» на поводке 21 октября присвоила себе Казань, но позже утянул к себе проспект Металлистов в Петербурге.