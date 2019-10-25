В Петербурге жаворонков ждет магнитная буря

Утро субботы в Петербурге начнется с магнитной бури. Сильнее всего ее почувствуют те, кто любит рано вставать.

Прогноз дает на своем сайте лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук. По прогнозу ученых, магнитная буря средней степени накроет Петербург мощнее всего в шесть утра субботы, 26 октября. А ближе к полудню атмосфера будет просто магнитно возбужденной.

Напомним, достаточно мощная магнитная буря была зафиксирована 26 сентября. Но она уступила майской — самой сильной в 2019 году.



