Setl Group построил детский сад с бассейном в Приморском районе

Setl City

В жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе холдинг Setl Group сдал третий детский сад. Для малышей подготовлен бассейн с «теплыми» полами, классы для развивающих занятий и комфортные игровые площадки во дворе. Садик расположен по адресу Комендантский пр., 64, к. 2 – в него смогут ходить 220 детей.

Фасады садика яркие: солнечно-апельсиновые и бирюзовые. А во дворе созданы удобные игровые зоны с изумрудными теневыми навесами, установлены разноцветные горки и качалки. Для игр и занятий спортом на открытом воздухе благоустроена большая территория, которая включает 11 площадок для ясельных и дошкольных групп и две спортивные площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки.

В августе процесс строительства садика проверил лично глава города Александр Беглов. Он осмотрел внутренние помещения и высоко оценил качество выполненных Setl Group работ. Трехэтажный садик примет 11 групп детей: от малышей до старших ребят, которые готовятся к школе. В здании для них спроектированы спальни, комфортные игровые комнаты, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, бассейн площадью 6 на 3 м. Для маломобильных посетителей предусмотрен современный лифт грузоподъемностью 1000 кг.

Setl City

Холдинг Setl Group приобрел для садика мебель и оборудование, среди которых электрическая плита, пекарский шкаф и холодильник на кухню, гимнастические стенки и канат для физкультурного зала, стиральная и сушильная машины, пианино.

В жилом комплексе «Чистое небо» уже открыты два муниципальных детских сада, построенные Setl Group: на пр. Королева, 72 к.1 и 76. В них ходят 380 детей. Второй садик оснащен бассейном. Setl Group также строит современную общеобразовательную школу с двумя бассейнами, рассчитанную на 1100 учащихся. Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно, до конца 2019-го.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

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