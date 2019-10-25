Глава МВД Украины попытался защитить "Азов", который в США хотят признать террористической организацией

Глава МВД Украины Арсен Аваков встал на защиту националистического полка, в прошлом батальона "Азов", который конгрессмены США хотят признать террористической организацией.

Обращение американских конгрессменов к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой объяснить, почему украинское националистическое формирование «Азов» (организация, в отношении членов которой в России возбуждены уголовные дела) не включено в перечень «иностранных террористических организаций», является попыткой дискредитировать подразделение и подорвать его деятельность «гибридным методом». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с главой американской миссии Кристиной Куиин.

«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов", воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ, является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.





По его словам, эти попытки говорят о боевой эффективности подразделения.

«Именно боевая эффективность спецподразделения «Азов» в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом», — заявил он.

Министр подчеркнул, что данные попытки призваны вызвать кризис в отношениях Украины с её союзниками и ослабить позицию страны в мире.

Ранее группа из 40 американских конгрессменов направила обращение к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему ряд иностранных экстремистских группировок не включены в перечень «иностранных террористических организаций».

Нацбат "Азов" в украинской прессе нередко называли "личной гвардией" Авакова, он если не курировал, то не давал в обиду вооруженную группировку радикалов, скандально прославившуюся зверствами в военном конфликте в Донбассе. Нацбат "Азов" стал одним из первых вооруженных подразделений, которое пыталось подавить протестные настроения в Донецкой и Луганской областях, которые выступили против госпереворота на Украине, произошедшего 21 февраля 2014 года. Сейчас является штатным подразделением Нацгвардии Украины. В символике "Азова" – руна Вольфсангель (Волчий крюк), аналог запрещенной в РФ и многих странах мира свастики.