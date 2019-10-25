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25.10.2019 11:00
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Московский бизнесмен отступал из Петербурга с полицией на хвосте и запасом наркотика

Вызывающие привыкание «сувениры» затормозили предпринимателя на пути из Петербурга в Москву. Две коробки наркотического расслабления пришлось обменять на уголовное дело. 

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 25 октября, белый Opel Insignia со столичными номерами был остановлен поздним вечером два дня назад на трассе «Россия» у деревни Ям-Ижора. Автомобиль стремился в Москву под присмотром сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД и оперативников соответствующего отдела. 

«Проводы» оказались не напрасными. В карманах 66-летнего водителя нашлось чуть меньше десяти граммов белого порошка, ещё две коробки с аналогичным содержимым достали из салона Opel. Весы показали без малого полкило вещества, его наркотическую природу подтвердила экспертиза. 

С запрещённым из Петербурга уезжал москвич. СПАРК знает его как совладельца столичного ТСЖ «Благодатное-43». Дело возбуждено по статье о незаконном обороте наркотиков, любитель запрещённого задержан на двое суток.

 


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