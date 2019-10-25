Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +1
$ 63.83р
70.78р
14:10 30.10.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
30.10.2019 12:00
Печать

Мир магии в Петербурге

В центре Петербурга появился уникальный проект Музей Магии, который приоткрывает завесу между миром фокусников и зрителями, позволяя узнать тайны трюков великих иллюзионистов прошлого.

Мир магии в Петербурге

Фото предоставлено Музеем Магии

Нам всем давно кажется, что российского зрителя трудно удивить, но это не так. Есть множество областей в индустрии развлечений, которые мало освещены или совсем не изучены на территории нашей необъятной страны. Мир иллюзионистов мало известен и понятен обычным людям, именно поэтому был создан проект, который позволяет магии стать ближе для любого человека.

Музей Магии – это современная интерактивная площадка, которая позволяет человеку интересно и полезно провести досуг с семьей, друзьями или второй половинкой.

Экспозиция делится на несколько зон, в которых расположены экспонаты, связанные с различными известными фокусами таких иллюзионистов как Гарри Гудини и Дэвид Копперфильд. Во время увлекательной экскурсии, посетители узнают о техниках выполнения трюков, о механизмах и устройстве реквизита фокусников, могут сами опробовать каждый трюк в действии. Также в музее представлены исторические экспонаты – оковы Гарри Гудини, карточные наборы фокусников и многое другое.

Фото предоставлено Музеем Магии
Фото предоставлено Музеем Магии

Каждый час посетители музея могут насладиться шоу иллюзиониста (0+), на котором фокусники музея показывают свои навыки в магии. «Удивляться и удивлять!» – вот девиз многих сотрудников музея. Восторженные глаза детей и родителей, аплодисменты и благодарности бесценны для любого фокусника. Многие остаются настолько довольны, что хотят тоже стать частью мира магии, поэтому на территории музея открылась школа для юных фокусников, где каждый желающий может научиться основам магии.

Но на этом создатели музея не остановились, и создали уникальный аттракцион – спиритическое шоу. Профессиональны актер-спиритолог провожает каждого осмелившегося в глубины музея, где знакомит гостей с жителями здания на Невском 74-76, которые не видны обычному взгляду. Эмоции всех посещают разные, ведь находиться в эпицентре общения с призраками не каждый сможет.

Фото предоставлено Музеем Магии
Фото предоставлено Музеем Магии

Также Музей Магии организует самые различные мероприятия: дни рождения, корпоративы, выпускные, школьные экскурсии, подробнее можно узнать здесь https://magicmuseum.ru/event. Ходят слухи, что их мероприятия останутся в памяти надолго, как что-то волшебное и прекрасное.

Как говорит директор и идейный вдохновитель Музей Магии Екатерина: «Музей Магии для меня потрясающее место, наполненное не только волшебством, но и любовью. В каждый экспонат, в каждый отпечаток, в каждый сантиметр пространства была вложена частичка души всех создателей.

Это не просто пространство с экспонатами, это целый мир иллюзионистов. Мы помогаем каждому желающему оказаться в таинственном закулисье, узнать секрет фокусов и прикоснуться к волшебному.»

Фото предоставлено Музеем Магии
Фото предоставлено Музеем Магии

Экспозиция регулярно пополняется новыми экспонатами, шоу фокусников каждый день уникально и одно не похоже на другое, а многие посетители признаются, что Музей Магии место, в которое хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы поверить в волшебство, и снова почувствовать себя детьми.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Группа ЦДС
      30.10.2019 13:01

      В Невском районе появилась новая дорога

      Группа ЦДС завершила строительство внутриквартального проезда в жилом комплексе ЦДС «Приневский». Дорога протяженностью 280 м соединяет объект с Приневской улицей, ведущей к Октябрьской набережной.
      фото предоставлено ГК «КВС»
      30.10.2019 12:37

      ГК «КВС» примет участие в Ярмарке Недвижимости

      С 1 по 3 ноября Группа компаний «КВС» участвует в традиционной «Ярмарке Недвижимости» в Экспофоруме. На стенде компании под номером «Г13» можно будет забронировать квартиру с приятными бонусами, получить консультацию по ипотеке и познакомиться с выгодными предложениями жилья на старте продаж.
      ГК «Эталон»
      30.10.2019 11:50

      ЖК BOTANICA от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию банка-партнера

      АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал ЖК BOTANICA, который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 200 метрах от Ботанического сада по адресу: Аптекарский пр., д. 5, литера А.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      30.10.2019 11:32

      Банк «Санкт-Петербург» модернизирует зарплатный проект для бизнеса

      Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект, сделав его более гибким и максимально ориентированным на потребности клиентов.
      Setl Group
      30.10.2019 11:12

      Кварталы «Чистое небо» и «Солнечный город» — лидеры спроса

      «Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» в Красносельском районе от Setl Group заняли первое и второе места в рейтинге самых популярных проектов среди покупателей. Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за 9 месяцев 2019 года.
      ГК «Ленстройтрест»
      30.10.2019 11:00

      ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость квартир

      В конце октября состоялось плановое увеличение цен на квартиры в жилых кварталах компании «Ленстройтрест» в Петербурге и ближайшей Ленобласти. Удорожание квадратного метра в среднем на 3% связано с растущей строительной готовностью корпусов и общей активизацией рынка.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"/ www.shutterstock.com
      29.10.2019 18:00

      Среди лучших петербургских семей – пушкинские

      В конце октября в Смольном подвели итоги конкурса «Петербургская семья 2019».
      Предоставлено компанией Bau City
      29.10.2019 17:43

      ЖК BauHaus номинирован на звание лучшего дома бизнес-класса

      Жилой комплекс BauHaus, ставший архитектурной доминантой Московского района, номинирован на звание «Лучший построенный ЖК премиум или бизнес-класса» архитектурной премии «Золотой Трезини».
      Система ГАРАНТ
      29.10.2019 17:10

      ГАРАНТ представляет инновационную продуктовую линейку ГАРАНТ-LegalTech

      Компания "Гарант" представляет ГАРАНТ-LegalTech – современный инструмент автоматизации правовых задач. Это принципиально новые продукты по упрощению рутинных операций, поиску необходимой информации, дистанционной правовой поддержке, оценке судебных рисков, помощи в составлении правовых документов, которые позволяют сделать профессиональную жизнь специалиста проще и эффективнее.
      ГК «Эталон»
      29.10.2019 16:35

      Группа «Эталон» заняла 2 место в списке надежных застройщиков России

      Группа «Эталон» заняла 2 место в ТОП-20 надежных застройщиков страны, составленном Forbes.
      Setl Group
      29.10.2019 15:47

      Почти треть покупателей предпочитают квартиры евроформата

      В Петербурге 30% всех приобретаемых на первичном рынке квартир — варианты евроформата с большими кухнями-гостиными. В Ленинградской области доля таких планировок составляет 25%. Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за январь-сентябрь 2019 года.
      ГК «Эталон»
      29.10.2019 15:23

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию банков-партнеров

      Банк ДОМ.РФ и Альфа-Банк аккредитовали новый проект класса бизнес-лайт Квартал Che, продажи жилья в котором Группа «Эталон» открыла в середине октября. Жилой комплекс реализуется в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.