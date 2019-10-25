Мир магии в Петербурге

В центре Петербурга появился уникальный проект Музей Магии, который приоткрывает завесу между миром фокусников и зрителями, позволяя узнать тайны трюков великих иллюзионистов прошлого.

Фото предоставлено Музеем Магии

Нам всем давно кажется, что российского зрителя трудно удивить, но это не так. Есть множество областей в индустрии развлечений, которые мало освещены или совсем не изучены на территории нашей необъятной страны. Мир иллюзионистов мало известен и понятен обычным людям, именно поэтому был создан проект, который позволяет магии стать ближе для любого человека.

Музей Магии – это современная интерактивная площадка, которая позволяет человеку интересно и полезно провести досуг с семьей, друзьями или второй половинкой.

Экспозиция делится на несколько зон, в которых расположены экспонаты, связанные с различными известными фокусами таких иллюзионистов как Гарри Гудини и Дэвид Копперфильд. Во время увлекательной экскурсии, посетители узнают о техниках выполнения трюков, о механизмах и устройстве реквизита фокусников, могут сами опробовать каждый трюк в действии. Также в музее представлены исторические экспонаты – оковы Гарри Гудини, карточные наборы фокусников и многое другое.

Фото предоставлено Музеем Магии

Каждый час посетители музея могут насладиться шоу иллюзиониста (0+), на котором фокусники музея показывают свои навыки в магии. «Удивляться и удивлять!» – вот девиз многих сотрудников музея. Восторженные глаза детей и родителей, аплодисменты и благодарности бесценны для любого фокусника. Многие остаются настолько довольны, что хотят тоже стать частью мира магии, поэтому на территории музея открылась школа для юных фокусников, где каждый желающий может научиться основам магии.

Но на этом создатели музея не остановились, и создали уникальный аттракцион – спиритическое шоу. Профессиональны актер-спиритолог провожает каждого осмелившегося в глубины музея, где знакомит гостей с жителями здания на Невском 74-76, которые не видны обычному взгляду. Эмоции всех посещают разные, ведь находиться в эпицентре общения с призраками не каждый сможет.

Фото предоставлено Музеем Магии

Также Музей Магии организует самые различные мероприятия: дни рождения, корпоративы, выпускные, школьные экскурсии, подробнее можно узнать здесь https://magicmuseum.ru/event. Ходят слухи, что их мероприятия останутся в памяти надолго, как что-то волшебное и прекрасное.

Как говорит директор и идейный вдохновитель Музей Магии Екатерина: «Музей Магии для меня потрясающее место, наполненное не только волшебством, но и любовью. В каждый экспонат, в каждый отпечаток, в каждый сантиметр пространства была вложена частичка души всех создателей.

Это не просто пространство с экспонатами, это целый мир иллюзионистов. Мы помогаем каждому желающему оказаться в таинственном закулисье, узнать секрет фокусов и прикоснуться к волшебному.»

Фото предоставлено Музеем Магии

Экспозиция регулярно пополняется новыми экспонатами, шоу фокусников каждый день уникально и одно не похоже на другое, а многие посетители признаются, что Музей Магии место, в которое хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы поверить в волшебство, и снова почувствовать себя детьми.