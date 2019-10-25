После интервью «Фонтанке» петербурженки, которая сидит в тюрьме США за прегрешения мужа-американца, он пытался сбежать. Но был задержан Интерполом

В Пулково при попытке улететь за границу, задержан гражданин США, подозреваемый на родине в торговле наркотиками. Его супруга с конца прошлого года содержится в той же тюрьме, где находилась россиянка Мария Бутина.

Как стало известно «Фонтанке», днём 24 октября в аэропорту Пулково сотрудниками Интерпола был задержан 50-летний гражданин США Алет Тэрада. На родине его подозревают в перевозке и сбыте наркотиков в крупном размере. Мужчина находится в международном розыске.

Напомним, что, как сообщало наше издание, Алет Тэрада приходился мужем 30-летней петербурженке Оксане Вовк, которая в декабре 2018 года была задержана в Финляндии по запросу США, а сегодня находится под арестом в американской тюрьме «Александрия». До последнего времени Тэрада жил в квартире матери Оксаны. По всей видимости, решение уехать из Петербурга он принял после публикации разговора «Фонтанки.ру» с Оксаной и материала 47news о самом Тарэде.

Как сообщала «Фонтанка.ру», история началась в Вашингтоне в ноябре 2016-го. Оксана, муж и двое его приятелей подъехали на машине к дому одного из знакомых. Оксана вышла прогуливать в парк свою Чао-Чао. В этот момент полицейские всех задержали, а под капотом машины нашли полкило наркотиков. Оксану и мужа отпустили, Юрия из Украины и Томаса из Литвы арестовали. Петербурженка уехала в Россию, затем в Петербург приехал и супруг. В конце 2018 года Оксана с матерью полетела в Испанию через Финляндию, где её и задержали по ордеру США.





Отметим, что 25 октября СМИ сообщили о том, что в Россию будет депортирована Мария Бутина, осуждённая в США за лоббизм интересов России. Она содержалась в той же тюрьме «Александрия», где сейчас находится Оксана.

Об оперативной комбинации, которая, возможно, позволит надеяться на возвращение Оксаны Вовк на родину, читайте в ближайшее время на 47news.