Ограбление с ветерком. В Петербурге любитель чужих смартфонов скрылся на электросамокате

В Приморском районе Петербурга разыскивают грабителя, который, вырвав у прохожей телефон, умчался на электросамокате в темноту.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), злодеяние было совершено около восьми вечера 24 октября на детской площадке между домами 151 и 155 по Приморскому проспекту. Выхватив из рук 30-летней владелицы смартфон Honor 10, грабитель умчался на электросамокате. Все происходило настолько стремительно, что хозяйка гаджета даже не заметила лица своего обидчика. В полиции она вспомнила только черные джинсы и куртку.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Муринском парке велосипедист попытался похитить мобильный телефон из заднего кармана штанов девушки, занимавшейся бегом. Прохожие приняли вора за маньяка и с криками «насильник» попытались задержать мужчину. Но тот оказался быстрее.



