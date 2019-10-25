Путешествие из Петербурга в Москву на скорости 4G. На трассе между двумя столицами начался монтаж вышек сотовой связи

Государственная компания «Автодор» рассказала о проекте установки 100 башен и антенно-мачтовых сооружений на трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

«Объемы строительства телекоммуникационной инфраструктуры, места для установки вышек, необходимые для обеспечения равномерного и непрерывного покрытия М-11 сотовой связью, определены на основании проведенных крупнейшими операторами сотовой связи радиочастотных измерений», – заявили 25 октября в «Автодоре».

фото: государственная компания "Автодор"

Покрытие трассы сетями сотовой связи производится для «повышения комфорта пользователей федеральной автомобильной дороги».





Работы уже начались. Смонтированы 50% фундаментов, а 20% вышек подготовлены к установке. Монтаж будет завершен «не позднее I квартала 2020 года».

Дорожники обещают, что установка 100 вышек обеспечит «устойчивый прием голосового сотового сигнала и скоростную передачу данных в сетях подвижной (мобильной) связи по стандарту 4G».