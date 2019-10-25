Почти 800 человек получили психологическую помощь после прорыва дамбы в Красноярском крае

Около 770 человек обратились за помощью к психологам МЧС по телефону горячей линии после разрушения каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

«За минувшие сутки помощь психологов получили 12 человек, всего с начала работы телефона горячей линии – 761 человек», – сказал собеседник агентства.

Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу – гендиректор артели, начальник и мастер участка.



