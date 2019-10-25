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Власть
25.10.2019 10:11
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СМИ: ФСБ за телефонный терроризм сможет на полгода отключать междугородную связь со страной-нарушителем

Право блокировать на 180 дней трафик в направлении определенных стран получит ФСБ, если будет принят законопроект, разработанный по поручению Совета безопасности России. Документа направлен на борьбу с телефонным терроризмом и будет применяться в том случае, если будет точно установлено, что именно из этой страны поступали звонки с ложными сообщениями о терактах.

Как сообщает РБК 25 октября со ссылкой на источники, поправки в соответствующие законы планируют разработать до конца года. А исполнять поручение Совбеза будет межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбе с фродом (мошенничеством), в которую вошли представители 12-го Центра ФСБ, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, операторов «большой четверки» и аналитического центра «Форум».
 

«Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи… Это обусловлено тем, что инфраструктура операторов сейчас мультисервисная: оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, блокировать их по отдельности довольно проблематично»,— сообщил источник РБК.


 

Как полагают эксперты, речь может идти о блокировке голосовой связи и СМС.

 


Справка:

От телефонного терроризма страдают в первую очередь мегаполисы. В Петербурге было несколько волн анонимных звонков и писем, которые закрывали ТРК, госучреждения и детские заведения. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм, виновным в нем может грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Однако это не помогло избавиться от нарушителей.

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