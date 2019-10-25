В Госдуме готовы поддержать инициативу Петербурга об ограничении времени на рекламу перед кино

Замглавы комитета нижнец палаты парламента РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов поддержал инициативу, выдвинутую ЗакСом Петербурга об ограничении по времени ркламного блока перед началом киносеанса. По мнению парламентария он не должен длиться дольше десяти минут.



«Формат, где 15-20% рекламы, для фильма в кинотеатре неприемлем, потому что это слишком долго. Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю», — слова Свинцова цитируют РИА Новости.









Депутат также устал от длинной реклаты от 20 и боле минут во время походов в кинотеатр:

«Особенно сложно такое выдержать детям, и поход в кинотеатр превращается из праздника в мучение».





Таким образом Свинцов прокомментировал инициативу Законодательного собрания Санкт-Петербурга регламентировать максимальное время, которое может быть отведено на рекламу перед началом сеанса.