Припесочило. В знак на въезде в поселок Песочное влетела иномарка

Полное недоумение произошедшим высказал водитель «Сузуки», после того как машина влетела в знак Песочного на въезде. Очевидцы больше пожалели автомобиль, которому предстоит долгий ремонт.

Об аварии сообщают около часа ночи в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительной информации, мужчина средних лет не вписался в поворот и вылетел с дороги на обочину, а затем срезался в столб со знаком «пос. Песочный. Курортный район».

До приезда наряда ГИБДД самостоятельно выйти из машины водитель не мог, то ли был в шоке, то ли, как предположили в сети, неадекватен по причине злоупотреблений.



