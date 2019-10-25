Много мяса и алкоголя. Ученые выяснили, от чего умер Александр Македонский

Греческим ученым долгое время на давала покоя тайна ранней смерти великого полководца и завоевателя Александра Македонского. На днях они рассказали о том, что нашли причину его гибели.

Как сообщает 25 октября со ссылкой на издание Greek Reporter «Газета.ру», Македонский умер из-за тяжелого сепсиса, который вызвал острый панкреонекроз. Чтобы выяснить это, ученые под лупой проанализировали болезни и последние дни македонского царя.

Что привело к такому диагнозу, тоже не осталось для них секретом: желчнокаменная болезнь и пристрастия Македонского к тяжелой пище и алкоголю.



