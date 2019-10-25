За пару минут. Бриллиант стоимостью почти 2 млн долларов пропал из закрытой витрины на выставке в Японии

Кражу в стиле «12 друзей Оушена» расследует японская полиция после обнаружения пропажи бриллианта весом 50 карат и стоимостью 200 миллионов иен (1,8 миллиона долларов). Он таинственно исчез с выставки-продажи ювелирных изделий в японском городе Йокогама в четверг, 24 октября.

Как сообщают РИА Новости, камеры зафиксировали, что перед исчезновением к охраняемой с помощью новинок систем безопасности витрине подошел немолодой мужчина, окруженный несколькими женщинами. После этого драгоценный камень никто не видел. Правда, полиция пока не спешит связывать именно эту группу с кражей.

Саму пропажу обнаружил один из участников уже к моменту закрытия выставки: в витрине под стеклом с другими ювелирными изделиями было пустое место.

В момент обнаружения пропажи стеклянный стенд оказался открытым. Остальные драгоценности оказались на месте.



