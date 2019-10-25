«Старая гвардия» российских публицистов объединилась в борьбе за свободу слова. К Латыниной и Невзорову примкнули Ходорковский, Ройзман и Шнуров

«Союз независимых публицистов» появился на общественно-политической карте России. В данный момент он состоит из пяти человек, но с громкими фамилиями в отечественном медиа-пространстве. Основным рупором борцов за свободу слова стал телеграм-канал.

«Манифест» союза опубликован 24 октября в Telegram. Его авторы, называющие себя «свободными и независимыми публицистами», объявляют: они объединяются, чтобы «поддерживать друг друга в суровом медиа-пространстве».

«Объединиться, чтобы чтобы при арестах, блокировках каналов и перекрытии доступа к аудитории иметь возможность оказывать реальную поддержку. Поддержку друг-другу, поддержку тем, кто в силу возраста, неопытности не имеет возможности постоять за себя в медиа-пространстве. Нас мало, мы очень разные, но каждый из нас обладает несокрушимым оружием — словом», – говорится в тексте.





«Старая гвардия» обещает «освободить свободу слова из конституционных застенков, восстановить в правах и вернуть на свое законное место – в российское общество».

Инициаторами создания и первыми участниками союза стали журналист Юлия Латынина, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, бывший глава администрации Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Александр Невзоров. Утром 25 октября «старая гвардия» сообщила, что к ней примкнул лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.