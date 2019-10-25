Twitter признал, что показывал больше рекламы непопулярным блогерам

Чтобы мотивировать популярных пользователей оставаться на платформе, Twitter показывал им меньше рекламы. Представители сервиса признали это, отметив, что сейчас алгоритм показала рекламы изменился.

Так The Verge цитирует сотрудников компании, которые объясняют жалобы блогеров на увеличение количества рекламных роликов в ленте:



«Исторически так сложилось, что пользователи с большим количеством подписчиков видели меньше рекламы. Недавно мы изменили подход и стали показывать рекламу всем, кто использует Twitter. Теперь некоторые пользователи заметят увеличение рекламы в соцсети».







Публичные объяснения обсуловлены еще и публикацией данных финотчета за третий квартал 2019 года, из которых ясно видно, что доходы компании снизились. В Twitter объяснили это проблемами с рекламой и предоставлением данных об устройствах пользователей рекламодателям.

По итогам третьего квартала, выручка Twitter выросла на 9% и составила 824 миллиона долларов. Чистая прибыль достигла 37 миллионов долларов. Аналитики предсказывали оборот в 874 миллиона долларов с чистой прибылью в 161,5 миллиона.



