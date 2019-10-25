Будет и на нашей улице праздник. Софийскую завалило «Кока-колой»

Предновогоднее настроение досрочно наступило на юге Петербурга вместе с сотнями жестяных банок узнаваемого красно-белого цвета. Впечатляющий запас с прилавков перекочевал на свалку, в соцсетях туманно подсказывают, где искать.

Фотографии завалов утром 25 октября опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное». Сотни банок Coca-Cola свалены друг на друга, от некоторых избавлялись вместе с коробками. Автор фото демонстрирует, что тара не вскрыта и покоится на улице Софийской, как бы предлагая прогуляться. В комментариях уже заинтересованно уточняют адрес. Впрочем, пользователи почти уверены – товар просрочен.

В прошлом месяце свалку магазинной просрочки нашли на поле под Красным Селом. По совпадению от продуктов избавились также под конец рабочей недели, но разнообразнее. Словно приглашая к пятничной вечеринке, на поле выбросили пиво и закуску. От алкоголя и съестного не первой свежести участок избавили рабочие.



