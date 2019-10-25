Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +9
$ 63.86р
71.14р
09:46 25.10.2019
Расширенный поиск

Город
25.10.2019 08:50
Печать

Будет и на нашей улице праздник. Софийскую завалило «Кока-колой»

Предновогоднее настроение досрочно наступило на юге Петербурга вместе с сотнями жестяных банок узнаваемого красно-белого цвета. Впечатляющий запас с прилавков перекочевал на свалку, в соцсетях туманно подсказывают, где искать.

Фотографии завалов утром 25 октября опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное». Сотни банок Coca-Cola свалены друг на друга, от некоторых избавлялись вместе с коробками. Автор фото демонстрирует, что тара не вскрыта и покоится на улице Софийской, как бы предлагая прогуляться. В комментариях уже заинтересованно уточняют адрес. Впрочем, пользователи почти уверены – товар просрочен. 

 

В прошлом месяце свалку магазинной просрочки нашли на поле под Красным Селом. По совпадению от продуктов избавились также под конец рабочей недели, но разнообразнее. Словно приглашая к пятничной вечеринке, на поле выбросили пиво и закуску. От алкоголя и съестного не первой свежести участок избавили рабочие.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      24.10.2019 18:00

      ЖК «Образцовые кварталы» идут навстречу

      Специалисты отдела продаж малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» провели консультации для клиентов банка-партнёра. Акция прошла в новом отделении АО «Газпромбанк» в Московском районе.
      «Петербургская Недвижимость»
      24.10.2019 17:38

      В «Петербургской Недвижимости» новая рассрочка на квартиры на Выборгской набережной

      Покупателям квартир в ЖК бизнес-класса «Притяжение на Выборгской» теперь доступна особенно удобная рассрочка. Первый взнос — 20%, остаток — равными платежами через 1 и 2 года после покупки*.
      Компания "ПСК"
      24.10.2019 16:03

      Еще один банк аккредитовал ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК»

      Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский» возле Невского проспекта, получил аккредитацию Сбербанка — крупного банка с государственным участием.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      24.10.2019 12:03

      Вторая очередь ЖК «Город мастеров» введена в эксплуатацию

      ООО «Норд Вэй», входящее в объединение «Строительный трест» подучило разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», расположенного в Калининграде, в пос. Большое Исаково, в 20 минутах от центра города.
      ПСК
      24.10.2019 10:11

      ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК» аккредитован еще одним банком

      Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский», который ГК «ПСК» строит рядом с Невским проспектом, получил аккредитацию банка «Уралсиб».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      24.10.2019 10:02

      Банк «Санкт-Петербург» обсудил первые итоги обновленной стратегии развития

      23 октября 2019 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были утверждены итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года по РСБУ, подведены первые итоги Стратегии цифровизации, принятой до 2022 года, и рассмотрены другие вопросы.
      Setl City
      23.10.2019 16:50

      «Петербургская Недвижимость» предлагает готовые элитные квартиры за полцены*

      Клиенты компании могут на особых условиях приобрести квартиры в жилом комплексе премиум-класса Stockholm, расположенном напротив Елагина острова. Первый взнос — от 50%, остаток — через полгода*.
      ПАО МКБ
      23.10.2019 16:16

      МКБ запустил ломбардное кредитование под залог коммерческой недвижимости

      23 октября Московский кредитный банк (МКБ) объявил о запуске нового продукта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ломбардного кредитования под залог коммерческой недвижимости.
      ГК «Эталон»
      23.10.2019 14:13

      Группа «Эталон» оформила первые сделки с использованием счетов эскроу в двух столицах

      В Москве в конце сентября в продажу по новым правилам был выведен клубный дом «Счастье на Ломоносовском», а в Санкт-Петербурге уже подписаны несколько сделок по приобретению квартир в Квартале Сhe, продажи в котором Группа «Эталон» открыла на прошлой неделе.
      Glorax Development
      23.10.2019 12:10

      В Golden City начались фасадные работы

      В VI квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, монтируются кронштейны и направляющие фасадной подсистемы и начинается облицовка дома композитными панелями двух оттенков – светло-серого и золотистого. Параллельно специалисты ведут работы по установке светопрозрачных конструкций.
      ГК «Полис Групп»
      23.10.2019 11:54

      В ЖК «Полис на Московской» завершили наружную кладку стен

      Готовность корпусов ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 40%. В настоящее время на объекте полностью завершены кирпичная кладка наружных стен и кровельные работы.
      Setl Group
      23.10.2019 11:42

      Setl Group выплатил 1-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-02

      22 октября 2019 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 1-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001-Р (ISIN-код RU000A100MG6), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.