Самый богатый человек мира за сутки потерял 7 миллиардов

Разочарованные итогами третьего квартала Amazon инвесторы обрушили акции компании. Самый богатый человек мира, генеральный директор компании Джефф Безос потерял на «завышенных ожиданиях» за сутки около 7 млрд долларов.

Как сообщают «Ведомости» падение котировок акций компании составили 6,6%. Для Безоса, которому принадлежат 57,6 млн акций Amazon, такое падение означает потерю 6,9 млрд, подсчитали специалисты.

Если разочарование инвесторов продлится, что Безос уступил Биллу Гейтсу первое место в списке богатейших людей мира. Напомним, что состояние гендиректора Amazon оценивается 111 млрд, а основателя Microsoft – $107 млрд.

Разрыв между Безосом и Гейтсом и так сократился после развода Безоса, который отдла своей бывшей жене Маккензи 19,7 млн акций Amazon, что позволило ей попасть в список богатейших людей мира. Сейчас она занимает там 21-ю строчку.



