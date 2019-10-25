Дыни с крабами привели к отставке. Японскому министру, отвечающему за связи с Россией, пришлось уйти после обвинения в подкупе избирателей

Министр экономики, торговли и промышленности страны восходящего солнца Иссю Сугавара, отвечающий также за вопросы экономического сотрудничества с Россией, подал в отставку. Об этом пишут «Ведомости» 25 октября со ссылкой на The Japan Times.

СМИ пишут, что чиновник оказался в центре скандала с подкупом избирателей. Местные журналисты написали, что больше 10 лет назад в 2007 году, его предвыборный штаб раздавал избирателям считающиеся деликатесами в Японии дыни и крабов.

История стала темой для обсуждения на заседании парламентского комитета по бюджету. Министр уверят, что сам ничего не санкционировал, но проверит, действительно ли его штаб рассылал такие подарки.

Однако продолжающиеся статьи в газетах, в частности о том, что его личный секретарь передал пожертвование на похоронах одного из избирателей, привели его к досрочной отставке.

Утром 25 октября после заседания правительства министр объявил, что написал заявление об увольнении. Его пост может занять Хироси Кадзияма.



